В Челябинске учительница умерла в актовом зале на глазах у школьников

62-летний педагог, несмотря на пенсионный возраст, работала на полной ставке и имела среднюю нагрузку — 18 часов в неделю.

Трагический инцидент произошёл в средней школе № 39 в городе Челябинске. Как сообщает URA.ru, там учительница начальных классов умерла на глазах у детей. 62-летнему педагогу стало плохо во время прослушивания перед конкурсом чтецов в актовом зале.

— Коллеги вывели детей, вызвали скорую помощь, но спасти женщину не смогли, — сообщили в пресс-службе управления образования города.

Причины смерти учительницы пока не известны. На здоровье она не жаловалась, а её нагрузка, как заверили в школе, не превышала среднего показателя — 18 часов в неделю.

В мае Лайф сообщал, что учитель пермской школы скончался во время урока физики. Ему было 64 года. А ещё раньше, в марте, на уроке в одном из учебных заведений города Микуня в Республике Коми умер 66-летний учитель, почётный работник образования Владимир Соловьёв.