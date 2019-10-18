Экс-глава Каталонии Пучдемон добровольно сдался бельгийским властям

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон, который скрывался в Бельгии после выдачи ордера на его арест в Испании, добровольно сдался властям Брюсселя. Об этом сообщает телеканал Ln24.

По данным СМИ, Пучдемон пришёл в прокуратуру в сопровождении своих адвокатов.

На это уже отреагировал Верховный суд Испании, заявив, что направит властям Бельгии письмо о том, что у Пучдемона нет дипломатического иммунитета.

Напомним, Карлес Пучдемон стал самым известным правителем Каталонии, когда в 2017 году решил добиться независимости региона от Испании, смог провести референдум 1 октября и даже подписать декларацию о независимости региона. Однако это вызвало неодобрение со стороны Мадрида, в результате чего Пучдемон был вынужден запросить убежище и уехать в Бельгию.