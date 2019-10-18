Выживший после девяти пулевых ранений пермский котёнок снова научился бегать

Энергичный питомец зоозащитника быстро навёрстывает упущенное и с каждым днём всё больше напоминает здоровых сородичей.

Пермский котёнок, выживший после девяти пулевых ранений, постепенно идёт на поправку. О состоянии животного рассказал его спаситель, зоозащитник Сергей Шахторин. Питомца он назвал Патроном, учитывая его печальное прошлое.

— Чувствует себя он лучше. По восстановлению всей чувствительности сказать сложно, но на данный момент с каждым разом движения лапы улучшаются. Сроки полного восстановления никто не скажет. На сегодняшний день Патрон сам начал бегать, прыгать и ходить в туалет, — передаёт его слова РИА "Новости".

Об успехах котёнка на пути к полному выздоровлению он регулярно сообщает на странице группы "Зоозащита Пермь" в соцсети "ВКонтакте". На опубликованных кадрах видно, как энергичный Патрон уже запрыгивает в клетку и карабкается на кровать за кормом.

Лайф ранее рассказывал, что этого котёнка мать с дочерью нашли полуживым в городе Березники. Оттуда его перевезли в региональный центр для оказания медицинской помощи.