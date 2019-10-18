Меладзе на "майбахе" обвинили в нарушении ПДД

Как объяснил в беседе с Лайфом автоюрист, звёздный водитель нырнул "под кирпич" ради эффектного фото.

Известный российский певец Валерий Меладзе выложил в своём инстаграме фото на фоне известной затопленной колокольни Николаевского собора в Калязине (Тверская область).

— К каждому храму должна вести дорога… Но не до каждого можно дойти, — поэтично подписал снимок исполнитель.

Вот только ради красивой картинки Меладзе пришлось нарушить ПДД, утверждает портал Tverigrad. По данным местного издания, проезд по дороге, ведущей к берегу, запрещён, о чём и свидетельствует "кирпич" на въезде.

Впрочем, по словам местного автоюриста Елены Сантнанеевой, за данное нарушение певцу ничего не грозит: звёздного водителя нужно было сразу "хватать за хвост" и составлять протокол с привлечением очевидцев.

— Во-первых, у нас получается, его нарушение практически не зафиксировано. У нас фиксируется нарушение только органами ГИБДД, — объясняет эксперт. — Инспекторы могут ему задним числом протокол оформить какой-то, но это вряд ли — он его обжалует в момент, потому что нет никакой фиксации: ни видеорегистрации, ни протокола, ни свидетелей. Ничего нет. Вот если бы сразу его за хвост взяли, тогда да.

В целом за такое нарушение автомобилисту грозит штраф от 500 рублей до пяти тысяч. В нашем случае это "минималка", а вот повторное нарушение будет стоить дороже. Дело даже может закончиться лишением прав на срок до полугода.

— Да кто там будет с Меладзе связываться, 500 рублей с него требовать, — заключила собеседница Лайфа.

А вот актрису Наталью Бочкарёву, известную по роли в телесериале "Счастливы вместе", сегодня временно лишили водительских прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей. В отношении знаменитости рассматривалось административное дело о вождении в нетрезвом состоянии. Но впереди у неё ещё одно разбирательство — за инцидент с наркотиками. Напомним, что 28 сентября Бочкарёву задержали за рулём с кокаином.