Опубликовано видео с Бочкарёвой, где она отказывается от медосвидетельствования

В Сети появилось новое видео задержания актрисы, которое было снято в ночь на 28 сентября, когда правоохранители нашли у неё 0,69 грамма запрещённого вещества.

На этих кадрах сотрудник правоохранительных органов разъясняет звезде сериалов причину задержания и рассказывает о праве не свидетельствовать против себя. Кроме того, полицейский в присутствии понятых предложил актрисе пройти медосвидетельствование на наличие алкоголя и наркотиков в крови.

Бочкарёва от процедуры отказалась, что по действующему законодательству карается очень строго: автомобилист рискует не только получить гигантский штраф, но и остаться вообще без водительских прав на продолжительный срок независимо от того, верны ли были подозрения инспектора.

Напомним, первая информация о задержании Натальи Бочкарёвой с кокаином появилась ещё на прошлой неделе, однако актриса опровергла эту информацию. Несмотря на подтверждение МВД России и появление в Сети видео, артистка продолжает всё отрицать. Но при этом она заявила, что в одной серии не снимается и продолжение следует.

Тем временем стало известно, что на Бочкарёву кроме уголовного дела по статье УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств" оформлено ещё два административных: за управление автомобилем без талона о прохождении техосмотра и полиса ОСАГО, а также за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Актриса находится под подпиской о невыезде.