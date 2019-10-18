"Нафтогаз" анонсировал иски к "Газпрому" на 11 млрд долларов

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Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Украинский "Нафтогаз" анонсировал, что 1 ноября направит иски к "Газпрому" на 11 миллиардов долларов. Это заявление сделал исполнительный директор компании Незалежной Юрий Витренко.

1 ноября мы вышлем "Газпрому" наши исковые требования на сумму более $11 млрд, что может стать компенсацией за прекращение транзита, — заявил Витренко в своём фейсбуке.

В конце июля этого года "Нафтогаз" уже потребовал взыскать с России 5,2 миллиарда долларов за убытки, которые якобы потерпела компания из-за активов в Крыму.

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