"Нафтогаз" анонсировал иски к "Газпрому" на 11 млрд долларов

Украинский "Нафтогаз" анонсировал, что 1 ноября направит иски к "Газпрому" на 11 миллиардов долларов. Это заявление сделал исполнительный директор компании Незалежной Юрий Витренко.

— 1 ноября мы вышлем "Газпрому" наши исковые требования на сумму более $11 млрд, что может стать компенсацией за прекращение транзита, — заявил Витренко в своём ф ейсбуке .

В конце июля этого года "Нафтогаз" уже потребовал взыскать с России 5,2 миллиарда долларов за убытки, которые якобы потерпела компания из-за активов в Крыму.