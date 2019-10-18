Эрдоган назвал тему ближайших переговоров с Путиным

Турция ввела в Сирию войска для выдавливания курдов с территорий, которые находятся на границе двух стран.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал журналистам на пресс-конференции в Стамбуле, что с российским коллегой Владимиром Путиным собирается обсудить интересы Москвы и Дамаска в вопросе создания зоны безопасности в Сирии. Встреча двух президентов пройдёт 22 октября в Сочи.

— Наша цель — найти приемлемое решение. Мы хотим, чтобы районы присутствия сирийского режима были полностью очищены от боевиков Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны". И у нас нет возражений относительно того, что эти районы будут контролироваться режимом, — цитирует слова Эрдогана ТАСС.

На севере Сирии Турция несколько дней проводила спецоперацию против "Сил народной самообороны" и Рабочей партии Курдистана, которые признаны в Турции террористическими организациями.

Вооружённые силы Анкары приостановили действия по договору с США. Американский президент Дональд Трамп назвал турецкого коллегу Реджепа Эрдогана другом и заявил, что санкции больше не нужны. Но сегодня появились сообщения, что Турция, вопреки договорённости с США, возобновила операцию.