Ущерб России от глобального потепления оценили в 150 млрд рублей в год

Таяние льдов угрожает прежде всего зданиям и сооружениям, которые находятся в Арктике.

Ежегодно Россия из-за таяния льдов теряет от 50 млрд до 150 млрд рублей. С каждым годом сумма ущерба будет только расти. Об этом в интервью Bloomberg заявил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) Александр Крутиков.

Так, оттаивание почвы в Арктике может угрожать многим зданиям и сооружениям. В этом регионе потепление происходит в два раза быстрее, чем в среднем в мире.

— Масштаб очень серьёзный. Трубы лопаются, сваи рушатся. Изучение вечной мерзлоты — одна из самых несправедливо забытых задач и приоритетов государства, — отметил Крутиков.

Издание отмечает, что, согласно исследованию учёных Университета Джорджа Вашингтона, к 2050 году потепление может угрожать около пятой части сооружений и инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты, более половины недвижимости может быть повреждено. Ущерб России в этом случае может составить около 84 млрд долларов. Это примерно 7,5% ВВП страны.

Ранее учёный назвал города России, где вечная мерзлота уже тает из-за потепления.