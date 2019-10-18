По делу о мошенничестве арестованы оба офицера-фигуранта из ОМВД "Дорогомилово"

По версии следствия, они вымогали у адвоката миллионы рублей, чтобы "помочь" ему с делом в СКР.

Суд постановил отправить под арест начальника отдела уголовного розыска столичного ОМВД "Дорогомилово" Сергея Устинова. Под стражей он будет находиться два месяца.

Ранее такое же решение было принято в отношении заместителя начальника столичного отдела МВД России по району Дорогомилово Дмитрия Смирнова.

Устинов поддержал версию, озвученную Смирновым. Он заявил, что адвокат Сергей Зуев, которого он давно знает, якобы приехал и привёз ему и его коллеге в гостинец самогон, который сам делает. Принял свёрток Смирнов. О том, что там деньги, якобы они не знали.

А по версии следствия, Смирнов и Устинов вымогали у адвоката семь миллионов рублей, обещая "замять" дело в Следственном комитете России. Хотя даже не имели такой возможности. Ранее сообщалось, что они задержаны при получении 3,5 миллиона рублей.