Медведчук назвал нынешних украинских министров дилетантами

По его мнению, прежде всего это касается премьер-министра. Политик полагает, что у него есть все основания так утверждать.

Правительство Украины во главе с Алексеем Гончаруком — это команда дилетантов. Такое заявление сделал глава партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

— Я хочу сказать, что правительство в целом и господин Гончарук как премьер-министр Украины — это команда дилетантов, — передаёт телеканал "112 Украина" его слова.

Медведчук уточнил, что у него есть все основания и достаточно аргументов, чтобы так утверждать.

Напомним, ранее блогер обвинил премьера Украины в подмене данных о научной степени. Гончарук в свою очередь объяснил это тем, что информация о его учёной степени не была размещена на официальном сайте, так как он имеет диплом негосударственного образца.