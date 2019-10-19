Johnson & Johnson отзывает партию опасной детской присыпки

Американская компания Johnson & Johnson вновь теряет в стоимости акций после нового громкого скандала с детской присыпкой, в которой был обнаружен провоцирующий раковые заболевания асбест. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Будет отозвано 33 тыс. бутылочек с детской присыпкой Baby Powder, в одной из которых Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США обнаружило присутствие на субмикропримесном уровне (не более 0,00002%) хризотилового асбеста в пробе.

Как отмечает издание, несмотря на то что бутылочка куплена у онлайн-продавца и производитель на данном этапе не гарантирует её подлинность, отзывая партию из соображений безопасности, сам факт отзыва потенциально усиливает аргументы многотысячной армии истцов, которые судятся с Johnson & Johnson по делу о тальке.

Одно из таких судебных слушаний завершилось выплатой 29 миллионов долларов женщине, которая заболела раком после использования присыпки от данного производителя. До этого суд удовлетворил коллективный иск на 4,7 миллиарда долларов от 22 женщин.