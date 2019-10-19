Илон Маск выступил в Краснодаре после шуточного приглашения

Предприниматель пообещал изучить разработки краснодарского инженера Алексея Игнатьева для Tesla.

Американский предприниматель Илон Маск по видео-конференц-связи поучаствовал в форуме малого и среднего бизнеса "Дело за малым", проходящем в Краснодаре 18 и 19 октября.

Среди прочего предприниматель пообещал изучить разработки краснодарского инженера Алексея Игнатьева для Tesla.

Как сообщил сам Игнатьев, он внедрил операционную систему Linux в свой электромобиль. У Маска спросили, может ли инженер связаться с ним, чтобы подробнее объяснить свои разработки.

— Да, конечно! Я думаю, что можно дать мои контакты, — сказал Маск.

Ранее напротив штаб-квартиры компании Илона Маска SpaceX в США появились рекламные щиты с текстом "Как тебе такое, Илон Маск?" Автором необычного приглашения на форум был один из его спикеров.