Илон Маск выступил в Краснодаре после шуточного приглашения

189

Предприниматель пообещал изучить разработки краснодарского инженера Алексея Игнатьева для Tesla.

Американский предприниматель Илон Маск по видео-конференц-связи поучаствовал в форуме малого и среднего бизнеса "Дело за малым", проходящем в Краснодаре 18 и 19 октября.

Среди прочего предприниматель пообещал изучить разработки краснодарского инженера Алексея Игнатьева для Tesla.

Как сообщил сам Игнатьев, он внедрил операционную систему Linux в свой электромобиль. У Маска спросили, может ли инженер связаться с ним, чтобы подробнее объяснить свои разработки.

— Да, конечно! Я думаю, что можно дать мои контакты, — сказал Маск.

Ранее напротив штаб-квартиры компании Илона Маска SpaceX в США появились рекламные щиты с текстом "Как тебе такое, Илон Маск?" Автором необычного приглашения на форум был один из его спикеров.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×