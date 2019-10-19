"Российский кандидат" в президенты США назвал Клинтон разжигателем войны

Тулси Габбарт, одна из возможных претендентов на участие в борьбе за пост президента США от Демократической партии, заявила, что Хиллари Клинтон намеренно очерняет её имя обвинениями в поддержке России.

— Отлично! Спасибо, Хиллари Клинтон. Ты, королева среди разжигателей войны, олицетворение коррупции и персонификация той гнили, которая так долго разъедала Демократическую партию, наконец-то вышла из-за кулис, — написала Габбарт в "Твиттере".

Поводом для такого жёсткого высказывания стали слова Хиллари в интервью подкасту Capmaign HQ о том, что в США на предвыборную гонку — 2020 зарегистрирован "любимый кандидат русских", а один из участников выборов 2016 года от Зелёной партии, Джилл Стайн, и вовсе "агент русских".

При этом имени самой Габбарт Клинтон открыто не называла, но рассказала о том, что "русские положили глаз на одну женщину в праймериз от Демократической партии, чтобы затем сделать кандидатом от третьей партии".

— У них есть много сайтов, ботов и прочих способов поддерживать её. И это при условии, если Джилл Стайн решит не баллотироваться, а похоже, что она не решит, потому что она агент русских, — сказала Клинтон.

Габбарт отреагировала на послание и призвала Клинтон "не прятаться трусливо за подручными", влияя на ситуацию через "мощных союзников" в СМИ, а присоединиться к гонке напрямую.

— Теперь понятно, что эти праймериз идут между мной и тобой. <...> Ты боишься той угрозы, которую я для тебя представляю, — написала она.

Тулси Габбарт попала на волну обвинений в сговоре с Россией после того, как совершила поездку в Сирию, где встретилась с президентом Башаром Асадом. Кроме того она выступала против военного вмешательства в дела других стран.