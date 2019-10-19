Сербия может закупить у России самолёты SSJ-100

Россия и Сербия ведут переговоры по закупке самолётов SSJ-100 и новейших лайнеров МС-21, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на первого замглавы аппарата Правительства РФ Сергея Приходько.

Как отмечается, Белград рассматривает данный вопрос в рамках обновления флота национальной авиакомпании Air Serbia.

— Вопрос поставки воздушных судов производства РФ в Сербию обсуждается в разных форматах. В частности, АО "Гражданские самолёты Сухого" ведёт взаимодействие с сербским национальным перевозчиком Air Serbia по вопросу обновления флота авиакомпании за счёт закупки российских Sukhoi Superjet 100, — пояснил Приходько.

Если сделка завершится успешно, вероятнее всего, будет прорабатываться вопрос о размещении в аэропорту имени Николы Теслы в Белграде центра постпродажного обслуживания Sukhoi Superjet 100.

Что касается среднемагистральных МС-21, по словам Приходько, "в перспективе этот тип самолётов может заинтересовать национального авиаперевозчика Air Serbia".