Созданную Путиным Военно-строительную компанию назвали не имеющей аналогов

Созданная по указу президента России Владимира Путина Военно-строительная компания не будет иметь аналогов в мире по объёмам, сложности задач и территориальному охвату. Об этом рассказал замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

В новую организацию войдут как минимум 11 других: пять строительных организаций на четыре военных округа, три специализированных предприятия для Северного флота, два проектных института, а также Главное управление обустройства войск в качестве технического заказчика.

— Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на неё какие-то обременения, — приводит слова Иванова РБК.

Он отметил, что таким образом Минобороны намерено избавиться от лишних подрядчиков во время строительства военных объектов и упростить бюрократические процедуры.

По его словам, уже была проведена кадровая оптимизация управленческого состава, после которой соответствующий штат был сокращён примерно на 30%.

Ранее Лайф сообщал, что Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании.