Лайф публикует список погибших при пожаре в Ярославской области

Три человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести, среди них в тяжёлом состоянии находится мать двоих погибших детей.

Следователи и пожарные продолжают работать на месте пожара в городе Ростове Ярославской области, где погибло семь человек. Как сообщил Лайфу собственный источник в экстренных службах региона, большинство жертв пожара составляют дети в возрасте от одного года до восьми лет.

Список погибших:

Куркина А. 1996 г.р.

Милана К. 2013 г.р.

Алина К. 2016 г.р.

Евгения К.2018 г.р.

Полина Л. 2015 г.р.

Сергей Л. 2017 г.р.

Как уточнил источник, личность седьмого погибшего пока не установлена, известно лишь, что это мужчина.

Как сообщал Лайф, в результате крупного пожара в многоквартирном доме в городе Ростове Ярославской области погибло семь человек, пять из которых — дети. Следователи выясняют причины возгорания, возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".