Жителей Твери возмутили танцы африканцев у памятника ВОВ

Автор скандального ролика утверждает, что оно было снято в память о героях Великой Отечественной войны.

В Твери разгорелся скандал из-за видео с танцем около обелиска Победы. Ролик проекта Afro pop from the gold был снят ещё летом, однако опубликован лишь 17 октября. В комментариях на странице автора видео пользователи требуют удалить ролик и всячески осуждают танцы на фоне памятника жертвам и героям Великой Отечественной войны. В частности пишут, что у танцоров нет "ни стыда, ни совести". Но автор танца по имени Даниэль другого мнения о своём творчестве.

— Это единственный способ, потому что танцы — это наш талант. Поэтому мы решили оценить их благодаря нашему таланту. Я просто пытаюсь продемонстрировать свой талант, рассказывая историю России, — ответил молодой человек местному порталу Tverigrad.

Танцор высказал недоумение, почему около монумента можно спокойно кататься на велосипедах или роликовых коньках, как это делают некоторые местные жители, но нельзя танцевать.

Скандалы, связанные с танцами и иными развлечениями на территории мемориальных комплексов Великой Отечественной войны, не редкость. Ранее суд Брянска постановил оштрафовать на 30 тысяч рублей девушку, которая в апреле 2019 года разместила в соцсетях видеозапись со своим танцем у подножия памятника павшим воинам Кургана Бессмертия.

А в начале года в Сети появилось видео с танцем пары студентов у памятника погибшим героям Великой Отечественной войны в подмосковном Орехово-Зуеве. В отношении участника скандального ролика также было возбуждено дело.