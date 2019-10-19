В Самаре водителя автобуса уволили за шансон с матами и избиение пассажира

По словам очевидцев, он не захотел убавить звук матерных песен, которые на всю громкость слушал в автобусе.

В Самаре водителя автобуса уволили после того, как он силой выгнал на улицу пассажира за сделанное ему замечание.

Ранее в Сети появилось видео, на котором водитель со скандалом выталкивает пассажира из автобуса. Словесная перепалка началась после того, как тот попросил убавить звук или вовсе выключить песню с матерными словами. В ответ на замечание водитель начал оскорблять мужчину, а потом вовсе вытолкнул на улицу.

— Водитель маршрута № 35 уволен в соответствии с приказом от 18 октября, — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу перевозчика ООО "Самараавтогаз".

Компания-перевозчик принесла извинения всем участникам и очевидцам произошедшего.

Ранее Лайф сообщал, что уволенная из-за фото 18+ учительница потребовала компенсацию в один миллион рублей.