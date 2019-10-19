Робот "Фёдор" "рассказал" о своём отношении к девушкам

Он "считает", что у умных машин тоже есть право не только на труд, но и на личную жизнь.

Антропоморфный робот Skybot F-850, более известный как робот "Фёдор", "дал интервью" журналистам радиостанции "Эхо Москвы". Механический сотрудник "Роскосмоса" заявил, что на орбите он разговаривал с космонавтами на мужские темы, в том числе о женщинах. Сам он удивляется, почему у робота не может быть подруги.

― Для меня самое главное, чтобы девушка была умная, чтобы с ней было о чём поговорить, — сообщил "Фёдор" журналистке Инессе Землер.

Тогда она спросила "Фёдора" о слухах, что на "Фёдора" положили глаз "Алиса" из "Яндекса" и Siri.

― Чего только в Интернете не напишут. Фотографий ещё не было? Давайте это всё-таки останется между нами. У роботов тоже есть право на личную жизнь. Так что без комментариев, — ответил робот.

Ему не нравятся персонажи "Терминатора" и "Звёздных войн", по душе больше Вертер из "Гостьи из будущего".

Насколько известно Лайфу, человекоподобный робот "Фёдор" не оснащён голосовым модулем и искусственным интеллектом. Он изобретён для выполнения задач на орбите в качестве аватара, то есть через удалённое управление. 22 августа его отправили на Международную космическую станцию, куда он прибыл спустя пять суток. В ходе полёта робот выполнил ряд заданий. По словам создателей "Фёдора", в космос он больше не полетит, его место займёт новый робот.