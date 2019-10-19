В Нальчике драка двух полицейских закончилась смертью одного из них

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Материалы дела уже передали в Следственный комитет РФ.

В Нальчике два полицейских подрались в институте повышения квалификации МВД России в Нальчике. В результате один из них погиб. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.

Отмечается, что инцидент произошёл в филиале Краснодарского университета МВД РФ. Один из полицейских, участвовавший в драке, от полученных травм скончался на месте.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства дела. Материалы по инциденту передали в Следственный комитет России. В вузе начали проверку.

Ранее Лайф сообщал, что подполковник брянской полиции требовал пять миллионов рублей за закрытие дела.