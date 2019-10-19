Тоже любит шутки. Московский двойник Зеленского оказался маляром

К внезапно свалившейся популярности он отнёсся спокойно: ему и раньше говорили, что он очень похож на комика, а теперь и президента.

Двойника президента Украины нашли в Москве. Фотографии пассажира столичного метро, похожего на нового лидера соседней страны, появились ещё в августе. Теперь его нашёл Mash. Оказалось, двойника Зеленского зовут Умид. В Москву вместе с женой и детьми он приехал из Узбекистана. Мужчина работает автомаляром. Друзья в столице зовут его почему-то Димой, уточняя: Дима Зеленский.

Умид признался, что ему и до того, как он стал популярным в Сети, часто говорили о схожести с Владимиром Зеленским. Мужчина спокойно воспринял то, что его фотографии стали вирусными в Интернете.

— Я раньше не знал, кто такой Зеленский. Тогда, в 2016–2017 годах, друзья говорили, что я на Зеленского похож. А потом, когда он президентом стал, я о нём узнал, — говорит двойник президента.

По словам Умида, с Зеленским они похожи не только внешне — их объединяет и любовь к юмору. Украинскому лидеру он желает крепкого здоровья и счастья.

Ранее Лайф сообщал, какие россияне похожи на секс-символов Голливуда.