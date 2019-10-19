Лайф снял с воздуха место прорыва дамбы в Сибири

По последним данным, 15 вахтовиков найдены мёртвыми, судьба ещё шести рабочих остаётся неизвестной.

Лайф снял с воздуха место прорыва дамбы в Красноярском крае, где мощный поток воды обрушился на рабочий посёлок и снёс два временных общежития.

На кадрах видны разрушительные последствия произошедшего. Место трагедии выглядит, как гигантский муравейник, в котором все преследуют одну цель — найти пропавших. У берега реки сконцентрирована спецтехника, вертолёты то садятся, то взлетают.

Дамбу технологического водоёма золотодобывающей артели прорвало минувшей ночью. 15 вахтовиков найдены мёртвыми, судьба ещё шести рабочих остаётся неизвестной. Ранее Лайф публиковал список погибших.