Под Киевом двое полицейских четыре часа избивали задержанного

После издевательств они привели потерпевшего в отдел полиции и выписали ему штраф.

В Киевской области двое полицейских Васильковского отдела полиции подозреваются в пытках мужчины. Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба в своём Telegram-канале.

По словам руководителя ГБР, инцидент произошёл ещё в декабре. Всё началось с того, что мужчина на остановке общественного транспорта вступил в словесную перепалку со стражами порядка. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и нанесли человеку удары прикладом автомата.

— На видео хорошо видно, что людей в погонах совсем не смущает количество прохожих и автомобилей вокруг. Они цинично продолжают применять силу, — сообщил Труба.

После этого полицейские надели на потерпевшего наручники и привезли в безлюдное место. Там они продолжили избивать его. Затем закрыли мужчину в багажнике, ударив перед этим прикладом автомата по голове. Истязание несчастного продолжалось около четырёх часов.

— Родственники мужчины его разыскивали и, надеясь на помощь, обращались к тому же Васильковскому отделу полиции, — отметил Труба.

Полицейские вернули мужчину в этот отдел и выписали ему административный штраф. Стражи порядка хотели скрыть свои злодеяния, но директор Госбюро расследований заверил, что они будут привлечены к ответственности.

Ранее Лайф сообщал, что в Нальчике драка двух полицейских закончилась смертью одного из них.