Турция пригрозила Сирии войной в случае защиты курдов

Появление армии Сирии в районах, которые оставили силы США, для защиты курдских отрядов будет считаться объявлением войны Турции, пишет РИА "Новости" со ссылкой на слова советника турецкого президента Ясина Актая.

— Американские войска, поддерживавшие отряды народной самообороны, сейчас покидают район, но, в случае если сирийская армия станет защищать эти отряды, позиция Турции не изменится, мы не можем разрешить это, — пояснил Актай.

По его словам, "если сирийский режим хочет войти в Манбидж, Айн эль-Араб, Камышли для предоставления защиты отрядам сил курдской народной самообороны, это считается объявлением войны Турции и их ждёт соразмерный ответ".

Но, по словам Актая, в случае предоставления армией Сирии гарантий неприсутствия в этом районе террористических группировок, представляющих угрозу безопасности Турции, Анкара может изменить позицию и оценить предложенные решения для урегулирования сложившейся ситуации.

Он отметил, что турецкие и другие иностранные войска покинут САР после установления мира и безопасности на всех землях Сирии.

— Турция не отнимает земли у других, — подчеркнул Актай.

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