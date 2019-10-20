Под Одессой нашли мощный источник радиации — видео

В городе Южный Одесской области в ходе проверки помещений одного из научных институтов сотрудниками СБУ был обнаружен источник радиации, излучение которого превышало установленные нормы более чем в 500 раз. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— Учитывая близость расположения к предприятию складов с сельхозпродукцией морского торгового порта, существовала потенциальная угроза распространения радиации за границу, — говорится в сообщении.

Было установлено, что транспортировка опасного груза силами самого предприятия создавала угрозу загрязнения окружающей среды, поэтому на место были вызваны специализированные службы.

По факту обнаружения радиоактивного артефакта было возбуждено уголовное дело за незаконное обращение с радиоактивными материалами. В ангаре, где оборудование раньше хранилось, была проведена дезактивация, ведётся следствие.

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