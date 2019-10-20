Силуанов рассказал, как Россия выстоит в случае обвала цен на нефть

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу CNBC заявил, что РФ может выстоять перед резким падением стоимости нефти при помощи золотого резерва.

Глава российского финансового ведомства признал, что низкие цены на нефть оказывают влияние на развитие российской экономики. Чиновник объяснил это тем, что она в значительной степени связана с добычей и переработкой нефти.

— Таким образом, наша задача — попытаться снизить зависимость от мировых цен на энергетические ресурсы. По этой причине бюджет основывается на бюджетных правилах, определяющих цены на нефть в 42 доллара за баррель, и вне зависимости от того, что случится с ценами, у нас будут средства для выполнения наших обязательств, поскольку мы накопили большие золотые резервы — более семи процентов ВВП, — отметил он.

По словам Силуанова, даже если цены на нефть снизятся до 30 или 20 долларов за баррель, страна сможет выполнять свои функции в течение трёх лет без каких-либо шоков для бюджета.

Министр отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы стоимость нефти была стабильной и предсказуемой, и сегодняшние цены Москву устраивают.

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