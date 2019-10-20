СМИ рассказали, как поляки издеваются над приезжими с Украины

Ситуация с унижениями и издевательствами над уехавшими на заработки в Польшу украинцами на самом деле обстоит ещё хуже, чем о ней рассказывают. Об этом заявил глава профсоюза "Трудовая солидарность" Виталий Махинько в интервью "Обозревателю".

— Эти вопиющие случаи с убийствами, избиениями, унижениями — лишь вершина айсберга. Польская полиция очень часто отказывает в принятии заявлений от украинцев. А если приняли, то вряд ли проведут расследование, они не хотят этим заниматься, — рассказал он.

Помогающий соотечественникам бороться за свои права в Польше Махинько заявляет, что "неприятные инциденты" случаются с украинцами в стране каждый день, поляки не боятся совершать всё новые правонарушения, поскольку им за это ничего не будет.

— Если бы польские власти регистрировали все нарушения, то и отношение к украинцам было бы другим, — сказал Махинько.

Адвокат Ирина Мизина, представляющая земляков в польских судах, считает, что вышесказанное не совсем верно, хотя подтверждает, что полиция Польши действительно неохотно принимает некоторые заявления, в которых "никого не убили".

В остальных ситуациях, по её словам, стражи порядка после принятия заявления всегда проводят расследование вне зависимости от национальности. Мизина утверждает, что в целом ситуация в Польше по отношению к украинцам соответствует "любой другой стране с большим потоком эмигрантов".

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