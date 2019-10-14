В Польше майдановца избили и чуть не задушили вместо зарплаты

Три недели назад по соглашению сторон потерпевший уволился, однако за расчётом его попросили прийти позже.

Знакомство с не самыми европейскими ценностями случилось у гражданина Украины актёра Юрия Марка, который, разочаровавшись Майданом 2014 года, уехал зарабатывать на жизнь в Польшу, но вместо зарплаты получил удар по лицу и оскорбления.

На своей странице в "Фейсбуке" мужчина опубликовал фотографию, на которой он позирует с окровавленным лицом. Он рассказал, что является актёром уже более 20 лет, участвовал в свержении президента Януковича, однако после тех событий "разочаровался отсутствием изменений в стране" и уехал по приглашению театра в Познани.

Марк посетовал, что одной работы на сцене было мало для безбедной европейской жизни, поэтому он подрабатывал буквально везде, куда только мог устроиться, оказавшись таким образом в штате одной пиццерии. Три недели назад по соглашению сторон он уволился, однако за расчётом его попросили прийти позже.

— [Работодатель] пытался меня обмануть на деньги, а когда понял, что не удастся, начал угрожать и душить. Это заставило меня вызвать полицию. До приезда полиции руководитель пиццерии всеми способами провоцировал меня, но, не сдержавшись, нанёс удар в лицо, — описал украинец свою ситуацию.

Прибывшие на место полицейские проигнорировали кровь на лице художника и не стали смотреть записи с камер наблюдения, хотя скорую вызвали. Марк выразил уверенность, что, поставь он хоть один синяк поляку, был бы уже депортирован.

— Не понимаю, как такое могло произойти в европейской Польше. Искренне благодарен всем неравнодушным за поддержку, — заключил молодой человек.

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