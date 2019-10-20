Причиной пожара с семью погибшими в Ростове оказался поджог

Пятеро погибших — дети. Предполагаемый преступник установлен и задержан. Идёт следствие.

Причиной трагедии в Ростове, где в ночь на 19 октября в пожаре погибло семь человек, в том числе пятеро детей, стал поджог. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

Подозреваемый уже задержан. Это мужчина 1982 года рождения. Дело переквалифицировали на статью "Убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом". Ранее следствие велось по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Лайф публиковал список погибших. Погибшие дети были в возрасте от года до восьми лет.