В Казани машина ДПС перевернулась во время погони

Виновником этого стал нарушитель на тонированной "Ладе" без номеров, который отказался останавливаться.

В Казани на перекрёстке улиц Патриса Лумумбы и Гвардейской автомобиль ДПС во время погони за нарушителем столкнулся с Hyundai Solaris. Удар был такой силы, что патрульная машина перевернулась. Полицейского госпитализировали, водитель иномарки не пострадал.

Авария случилась, когда полицейские попытались остановить ВАЗ-2113. Автомобиль был без государственных номеров и с тонированными стёклами. На требования сотрудников ДПС остановиться он не отреагировал, а только увеличил скорость движения. После ДТП нарушителю удалось скрыться. В городе объявили план "Перехват".

Ранее Лайф сообщал, что в Нальчике драка двух полицейских закончилась смертью одного из них.