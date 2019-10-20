В Индии студентов заставили сдавать экзамен с коробками на головах

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Директор учебного заведения заявил, что это был всего лишь эксперимент, на который согласились учащиеся.

В Индии студенты одного из колледжей сдавали экзамены с коробками на головах, сообщает издание The Times of India. Фотографии с этого необычного экзамена появились в Twitter.

Студенты вынуждены надеть картонные коробки, чтобы не списывать, — подписал публикацию пользователь dinesh akula.

Отмечается, что в коробках прорезали отверстия, чтобы участники экзамена могли видеть только задания. По словам директора колледжа, это был эксперимент, в котором согласились принять участие студенты. Однако в правительстве штата, где находится колледж, приказали немедленно прекратить эту практику.

Ранее Лайф сообщал, что студент подрался с тремя преподавателями в деканате крымского вуза.

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