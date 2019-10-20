Ущерб от беспорядков в Барселоне оценили в 2,5 миллиона евро

При этом ещё не учитывались деньги, которые потратили на сверхурочные выплаты городским уборщикам.

Ущерб от протестов в испанской Барселоне превысил 2,5 миллиона евро. Об этом сообщает агентство Efe.

Отмечается, что в эту сумму не входят средства, которые потратили на сверхурочные выплаты городским уборщикам после беспорядков.

Напомним, протесты в Барселоне и других городах начались 15 октября после вынесения приговора 12 политикам, которые были причастны к организации референдума о независимости Каталонии. В сумме им дали 100 лет лишения свободы.

Не менее 89 человек пострадали 18 октября в Каталонии в ходе различных акций протеста. Большинство из них — 60 человек — пострадали в Барселоне. Задержаны там были десятки человек.