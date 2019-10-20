Семьям погибших на золотом прииске в Сибири выплатят по миллиону рублей

Те, кто находился на иждивении погибших, кроме этого будут получать ежемесячные страховые выплаты.

Семьи погибших при прорыве дамбы в районе посёлка Щетинкино в Красноярском крае получат по одному миллиону рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

— Семьям погибших будет перечислена единовременная страховая выплата по одному миллиону рублей, пострадавшим — единовременная страховая выплата, размер которой индивидуален, — отметили в ведомстве.

Кроме того, члены семей, которые находились на иждивении погибших, будут получать ежемесячные страховые выплаты, также в индивидуальном размере.

Как сообщал Лайф, в ночь на 19 октября в районе посёлка Щетинкино на реке Сейбе разрушилась дамба золотодобывающей артели, что повлекло за собой прорыв ещё четырёх подобных сооружений. Волна достигала высоты четырёх-пяти метров и представляла собой поток камней, глины и грязи. В посёлке затопило два общежития временного типа. Погибло 15 рабочих, 14 вахтовиков пострадали. Сегодня полицейские нашли живым одного из шести пропавших без вести после аварии.

Основной версией следствия о причинах трагедии на золотом прииске в Красноярском крае является нарушение при проведении золотодобывающих работ. В СК РФ выяснили, что все сооружения были построены незаконно.