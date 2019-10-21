В Красноярском крае объявлен траур по погибшим из-за прорыва дамб

Траур по погибшим в результате прорыва дамб объявлен в Красноярском крае 21 октября, информирует пресс-служба регионального правительства.

— Губернатор края Александр Усс подписал распоряжение об объявлении 21 октября днём траура по погибшим в результате разрушения дамбы в Курагинском районе. В день траура во всех городах и районах будут приспущены флаги Красноярского края, — отмечается в сообщении.

В ночь на 19 октября около посёлка Щетинкино на юге Красноярского края на реке Сейбе разрушилась дамба золотодобывающей артели. Волна из камней и грязи сметала всё на своём пути и снесла два временных общежития. Погибло 15 рабочих, 14 пострадали. Семьям погибших выплатят по миллиону рублей.

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