Начальник участка знал об опасности... Новые подробности трагедии на Сейбе

Пока спасатели продолжают разыскивать в водах рек Красноярского края шестерых работников золотодобывающей артели, следователи обнаружили в деятельности этой артели нарушения. Лайф расскажет последние подробности катастрофы, унёсшей жизни 15 человек.

Разрешения на постройку дамбы не было

Приоритетной версией трагедии с прорывом дамбы под Красноярском следователи называют нарушения при проведении золотодобывающих работ.

В ходе допросов задержанных — директора золотодобывающего предприятия ООО "Сисим" Максима Ковалькова, мастера горного участка этой же организации Александрова Е., начальника участка Еганова А., свидетелей, очевидцев, а также изучения изъятых в ходе обысков документов выявлены нарушения в организации работы золотодобывающей артели. Об этом сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.

Следователи установили, что дамбы возведены незаконно и без каких-либо разрешительных документов.

"Установлено, что горный мастер, в должностные обязанности которого входили организация и проведение работ на участке, не имеет никакого специального образования. Начальник участка сообщил следователю о том, что понимал опасность постройки рабочего посёлка в зоне затопления" — говорится на сайте краевого управления СК РФ.

Продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления ч. 3 ст. 216 Уголовного кодекса России (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц), и в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании всем троим задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу.

6 человек до сих пор не найдены

Как сообщает управление МЧС по Красноярскому краю, на данный момент по-прежнему остаётся неизвестной судьба шести работников артели "Сисим", список которых публиковал Лайф. На тёмное время суток поисковые работы были приостановлены, однако с рассветом снова возобновились.

Видео поисково-спасательных работ на месте прорыва дамбы опубликовало МЧС России. Территорию осматривают с вертолётов, а наземные спасатели по пояс в воде прощупывают участки в поисках погибших.

Видео © МЧС России

Подключили также кинологов с собаками. С помощью спецтехники разбирают завалы. На снятых с воздуха кадрах видно, что из воды торчат автомобили и вагончики.

Поиски продолжаются

Из-за надвигающихся холодов поисковые работы ускоряются. Сейчас в Курагинском районе пасмурно, температура составляет +1 °С. В таких условиях служебным собакам труднее обнаружить пропавших. Но, несмотря на затруднительные погодные условия, разборы скопления мусора по берегу Сейбы продолжаются, а спасатели на плавсредствах обследуют прибрежные территории.

Спасательные службы уже обследовали девять километров русла реки Сейба и две тысячи квадратных метров территории в Курагинском районе на юге Красноярского края.

Психологи МЧС России оказывают помощь родственникам погибших при опознании тел близких им людей. Также оказывается психологическая помощь пострадавшим при прорыве дамбы. Задействовано 9 психологов МЧС России и 4 психолога системы РСЧС.

Как сообщает краевое управление МЧС России, информационная и психологическая поддержка осуществляется и по телефону горячей линии в круглосуточном режиме. Сегодня уже к 12 дня на линию поступило более 470 обращений.