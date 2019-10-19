Поиски пропавших в Сибири вахтовиков приостановлены, Лайф публикует их список

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Фото © ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Спасатели смогут возобновить поиски только утром. На месте ЧП находится большая группировка экстренных служб.

В распоряжении Лайфа оказался список вахтовиков, которые пропали в Красноярском крае после прорыва дамбы на золотых приисках. Если первоначально сообщалось, что пропало 13 человек, то после уточнения данных по всем работникам экстренные службы пришли к выводу, что нет шестерых.

1. Козел А., вальщик леса

2. Азимов Д., водитель погрузчика

3. Ерёменко В., электрогазосварщик

4. Пахомов В., машинист бульдозера

5. Аносов Ю.

6. Гриценко Е., охранник

Из-за наступления ночи спасатели вынуждены приостановить поиски пропавших, они будут возобновлены в семь часов утра.

Напомним, дамба технологического водоёма золотодобывающей артели обрушилась минувшей ночью. Поток воды хлынул в рабочий посёлок и затопил два временных общежития. По последним данным, погибло 15 человек. Ранее Лайф публиковал список погибших. Пострадало девять человек, четверо их них получили серьёзные травмы, их пришлось отправлять санавиацией в краевой центр. Было опубликовано первое видео с места прорыва.

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