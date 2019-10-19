Трагедия на Сейбе. Кто ответит за нелегальную дамбу

Бурные воды реки Сейбы унесли по меньшей мере 15 жизней рабочих золотодобывающей артели в Красноярском крае. 19 октября ранним по местному времени утром произошёл внезапный прорыв дамбы. Уже известно, что за дамбой тянулась дурная слава, региональные чиновники и контролирующие органы об этом знали, но никто из них не ударил палец о палец, чтобы предотвратить возможную трагедию. Какие были нарушения и кто за это может ответить, разбирался Лайф.

Смертельная вода

Ранним утром, около 6 часов утра, работники дневной смены золотодобывающей артели "Сисим", расположенной возле села Щетинкино Красноярского края, спокойно отдыхали после тяжёлого трудового дня. Ночная смена ещё находилась на работах.

В момент прорыва дамбы речные воды образовали волну высотой около 4 метров, которая хлынула в низину, где по трагическому стечению обстоятельств располагались временные общежития со старателями. Кто-то успел выскочить, но стремительный поток воды мгновенно затопил два общежития, унося сразу 15 человеческих жизней. Обширные территории вокруг маленького посёлка Щетинкино оказались под водой. На этих кадрах можно увидеть весь масштаб бедствия…

Только семь человек из пропавших без вести, по данным регионального главка МЧС, были найдены живыми. Поиски продолжаются и, как рассказал Лайфу глава Щетинкинского сельсовета Валерий Щекалев, будут продолжаться не только сегодня, но и завтра. В распоряжении Лайфа оказался список вахтовиков, которые пропали в Красноярском крае после прорыва дамбы на золотых приисках.

На место трагедии прибыли спасатели из разных частей региона, а также из соседней Хакасии. Жителей посёлка Щетинкино эвакуируют. Медики оказывают помощь пострадавшим во время прорыва дамбы. По последним данным, из ещё 16 пострадавших 9 находятся в Курагинской больнице, четверо в тяжёлом состоянии с переломами и пневмотораксом будут транспортированы в больницу Красноярска.

По факту гибели людей Следком возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Президент России Владимир Путин поручил оказать помощь всем пострадавшим во время ЧП.

Первые версии

По официальной версии следователей, причиной прорыва дамбы могло быть разрушение ещё одной дамбы, которая находилась выше по течению. Следственный комитет рассмотрит все возможные версии причин катастрофы, среди которых сход воды с гор и увеличение нагрузки на дамбу с последующим разрушением, а также нарушения при ведении работ и постройке жилища рабочих.

Версии увеличения нагрузки на дамбу придерживается и глава Щетинкинского сельсовета Валерий Щекалев, который объяснил Лайфу, что прорыв мог произойти из-за дождей и снега. Дамба просто не выдержала напора воды и нагрузки.

— Были дожди, дамбу поднимают, поднимают, чтобы вода отстаивалась, а потом чистая в речку спускалась. Плюс дождик, шёл снег. Шёл снег где-то один день, вот это подтаивание и мокрый грунт. Возможно, это и дало результат, — оправдывается Щекалев в разговоре с Лайфом.

Местные чиновники пока юлят. Валерий Щекалев не считает, что дамба была построена с нарушениями. По его словам, якобы полтора месяца назад её приезжали проверять некие "люди из Москвы". Однако с результатами этой проверки он не знаком. Глава сельсовета настаивает, что золотодобывающая артель "Сисим" работает в этом районе давно и "всегда всё хорошо было".

Губернатор Красноярского края Александр Усс был более откровенным. Он высказал версию, что прорыв дамбы мог произойти из-за несоблюдения технологий при её постройке.

А глава краевого правительства Юрий Лапшин признался журналистам, что разрушенная дамба была построена кустарным способом с массой нарушений. Ведь она не числится в списках поднадзорных объектов Ростехнадзора, об этом заявили в Енисейском управлении ведомства. Министр экологии края Павел Корчашкин объявил СМИ, что дамба действительно нигде не зарегистрирована.

Нарушения без последствий

Как известно из открытых источников, золотодобывающая артель "Сисим" принадлежит холдингу "Сибзолото". После трагедии в офис холдинга пришли с обысками. По данным МВД, следственные действия проходят в том числе и в самом офисе компании "Сисим". Всего же к холдингу "Сибзолото" относится четыре артели. Кроме "Сисима" это ООО "Артель старателей Ангара-Север", ООО "Артель старателей Хакасия", ООО "Артель старателей Июсская".

Как выяснил Лайф, с 24 сентября и до сих пор артель "Сисим" внепланово проверяет краевой Росприроднадзор по факту загрязнения одноимённой реки Сисим. Тем временем в "Ютубе" появляются видео, на которых виден масштаб нарушений при золотодобыче.

И судя по информации "СПАРК-Интерфакса", нарушения возникли задолго до сегодняшней трагедии… В августе прошлого года Росприроднадзор уже выносил предписание артели "Сисим". В реке Сейба выявили превышение загрязняющих веществ. Но указание об устранении нарушения так и не было исполнено артелью. Об этом Росприроднадзор узнал только в августе этого года...

Помимо того, в июне 2019-го Роструд провёл внеплановую проверку "Сисима" в связи с причинением вреда жизни и здоровью граждан. Были выявлены нарушения инструктажа, также не все сотрудники были ознакомлены с картами специальной оценки труда рабочего места.

По некоторым данным, масштаб загрязнений после чрезвычайного происшествия может стать катастрофичным. Как сообщают СМИ, после прорыва дамбы могла произойти утечка ртути. Воды рек, на которых работала артель, впадают в Енисей — одну из самых длинных и полноводных рек в России.