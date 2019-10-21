Дочь Талызиной назвала истинную причину обращения актрисы к врачам

Актриса Валентина Талызина обратилась к врачам из-за болей в ноге. Об этом её дочь Ксения Хаирова рассказала телеканалу "360".
— Ну ничего, нормально. Да (она в больнице. — Прим. Лайфа). Но у неё там просто нога, коленка, болит, — сказала дочь актрисы.
Ранее же сообщалось, что 84-летняя народная артистка РСФСР перенесла микроинсульт и ей предстоит провести некоторое время в реабилитационном центре.
Многие зрители полюбили Талызину после её небольшой, но эффектной роли в фильме "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", где она сыграла одну из подруг главной героини. Кроме того, Талызина озвучила Надю, так как у Барбары Брыльска — сильный польский акцент.
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