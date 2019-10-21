Сбербанк назвал условие снижения ставки по ипотеке до 1%

Взять кредит под самые низкие проценты смогут семьи с детьми. Для этого также необходимо, чтобы застройщик, у которого они купили жильё, присоединился к новому проекту банка.

В ближайшее время Сбербанк планирует снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через новую схему — эскроу-счета. Об этом "Интерфаксу" рассказал заместитель председателя правления банка Анатолий Попов.

По его словам, условием снижения будет готовность застройщика перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. В этом случае жилищный кредит можно будет оформить по ставке от 1%.

Отмечается, что самая низкая ставка будет доступна семьям с детьми. Они получат скидку в случае покупки жилья в доме у застройщиков — партнёров Сбербанка, которые присоединятся к новому проекту.

— У клиента будет выбор — дисконт на весь срок кредита или большой, но только на стадию строительства. В первом случае дисконт составит до 1,4% от текущих ставок Сбербанка. Во втором — до 4%, но после ввода объекта в эксплуатацию ставка вернётся к стандартному уровню, — сказал Попов.

Ранее сообщалось, что ряд банков, в том числе и Сбербанк, могут начать оказывать госуслуги со следующего года.