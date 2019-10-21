Россияне признали Штирлица наиболее близким к идеалу политика

По мнению участников опроса, такие люди должны быть честными, образованными, думать о народе и уметь управлять людьми.

Главный герой фильма "Семнадцать мгновений весны" советский разведчик Штирлиц лучше всего из персонажей отечественного кинематографа соответствует представлениям жителей России об идеальном политике. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

За Штирлица проголосовали 20% респондентов. На второе место россияне поставили героя "Собачьего сердца" профессора Преображенского — 12%. Третью строчку поделили Данила Багров из "Брата" и Мария Швецова из сериала "Тайны следствия" — по 11%.

Честность, по мнению опрошенных, является главным качеством для идеального политика. Так считают 44%. Также идеал должен быть образован (31%), близок к народу (26%) и способен эффективно организовать работу других людей (25%).

Опрос проводился среди 1600 респондентов старше 18 лет.

Ранее четверть респондентов в опросе ВЦИОМа назвала себя "жертвами перестройки".