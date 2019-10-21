Калининградец разбил батарею в полиции, обварился кипятком и умер

Мужчина был задержан за неадекватное поведение. Помимо батареи он сломал камеру видеонаблюдения.

В Калининграде полиция задержала местного жителя за мелкое хулиганство. В отделении он разбил радиатор отопления, обварился кипятком и умер. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД РФ.

— Находясь в помещении для содержания задержанных лиц, 36-летний мужчина умышленно повредил радиатор отопления, в результате чего получил термические ожоги, — рассказали в пресс-службе.

Скорая забрала мужчину в больницу, где он впоследствии скончался. По факту происшествия проводится служебная проверка.

Как сообщает портал Klops, мужчину задержали за неадекватное поведение. Также он успел сломать камеру видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что житель Оренбургской области избил сожительницу, а после набросился с топором на участкового.