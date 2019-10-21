Семеро туристов застряли на канатной дороге на Алтае

Спасатели успешно эвакуировали людей, в результате происшествия никто не пострадал.

В результате падения дерева на туристической базе "Благодать" в городе Белокурихе Алтайского края произошла остановка канатной дороги, на которой находилось семь человек, включая десятилетнего ребёнка.

Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, пожарные закончили эвакуировать людей в 18:20 по местному времени (14:20 по мск). В результате происшествия никто не пострадал.

В группе турбазы во "ВКонтакте" сообщается, что работа канатной дороги приостановлена с 22 по 24 октября из-за риска схода снежного покрова.

Ранее сообщалось, что молодого российского туриста-экстремала унесло течением реки в Абхазии.