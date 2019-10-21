В Минздраве рассказали о качественной и недорогой замене антибиотикам

Несмотря на то что бактериофаги легко найти в природе или получить в лаборатории, они остаются малоизученными.

Заменой антибиотикам могут стать препараты, выпущенные на основе вирусов-бактериофагов. Об этом в беседе с News.ru заявила доцент ФГАУ "НМИЦ здоровья детей Минздрава" России Марина Вершинина.

По словам медика, сейчас в России зарегистрировано 13 подобных препаратов. К ним не развивается устойчивость микроорганизмов. Ещё одним плюсом данных препаратов является цена. Наибольшую эффективность они показали в гематологии и педиатрии.

— Не все врачи, особенно молодые, знают о существовании препаратов на основе бактериофагов. С препаратами на их основе знакомы те медики, которые прошли серьёзную школу, — иммунологи, инфекционисты, — сказала Вершинина.

Доцент добавила, что, несмотря на легкодоступность бактериофагов, они остаются мало изучены.

Один из директоров группы российских фармацевтических компаний Михаил Самсонов выразил мнение, что лекарства на основе бактериофагов способны решить проблему антибиотикорезистентности — устойчивости инфекции к препаратам. По его данным, у 75% россиян наблюдается подобная проблема, в то время как в Нидерландах этот показатель равен всего 10%.

— Люди начитаются Интернета и идут покупать антибиотики при малейшем недомогании. При вирусных инфекциях они неэффективны. Назначать антибиотики должен только врач после обследования, — рассказал Самсонов о причинах антибиотикорезистентности.

Ранее сообщалось, что каждый пятый россиянин лечит простуду бульоном и чаем с малиной.