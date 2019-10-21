Главред "Эха Москвы в Петербурге" отдал мошенникам более двух миллионов рублей

Журналист рассказал, что мужчины вели себя очень достоверно и заставили его поверить в то, что он действительно совершил что-то нехорошее.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы в Петербурге" Виталий Дымарский угодил в сети мошенников. Об этом сообщает Пятый канал.

Инцидент произошёл 17 октября. В полдень журналист припарковал свой автомобиль на улице Галерной. К нему внезапно подъехала машина, из которой вышел достаточно нервный мужчина. Неизвестный заявил, что Дымарский только что сбил человека. Через несколько секунд из машины вышел ещё один мужчина, представившийся пострадавшим. Он держался за руку, а ещё показал швейцарские часы Patek Philippe, которые якобы разбил в в столкновении с авто Дымарского.

Неизвестные оценили ущерб в 40 тысяч долларов, что составляет более двух с половиной миллионов рублей. Журналист согласился выплатить эту сумму. Вместе они доехали до дома Дымарского, где он и передал "компенсацию" злоумышленникам.

Уже после передачи денег Дымарский решил обратиться в полицию. В МВД РФ сообщили, что мошенников ищут. В том числе отсматривают видео с камер наблюдения.

— Я выгляжу как полный простофиля. Но они разыграли сцену как по нотам и буквально заставили меня поверить, что я совершил что-то очень нехорошее. Настоящие артисты, — сказал журналист в беседе с "Фонтанкой".

Меж тем коллеги Дымарского удивлены, как быстро у главреда "Эха Москвы в Петербурге" нашлась такая сумма денег и с какой лёгкостью он с ней распрощался.

Ранее стало известно, что актёра из сериала "Дальнобойщики" на 200 тысяч обманули мошенники, представившиеся сотрудниками банка.