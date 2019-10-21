Валерий Фадеев назначен главой СПЧ

Общественный деятель и секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев назначен председателем СПЧ. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. О документе сообщается на сайте Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

Ещё одним указом был освобождён от своей должности Михаил Федотов, который возглавлял СПЧ с 2010 года.

— Освободить Федотова Михаила Александровича от должности советника президента РФ и уволить его с федеральной государственной гражданской службы в связи с достижением им возраста 70 лет, — говорится в документе.

Валерий Фадеев в 2017 году был избран секретарём Общественной палаты РФ.