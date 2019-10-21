Зампреда Общественной палаты Мурманска затравили из-за фото с красной икрой

Председатель регионального совета сторонников партии "Единая Россия" Мурманской области, зампред региональной Общественной палаты Юлия Величко оказалась в центре скандала из-за фото в "Инстаграме". На её страничке появилось изображение холодильника, доверху набитого банками с красной икрой. А подпись гласила: "Кризис?! Нее, не слышали!".
Пост Юлии Величко вызвал настоящую волну народного гнева. Пользователи соцсетей обрушились на женщину с критикой, взывали к её совести и грозились пожаловаться в прокуратуру.
Вам не стыдно? При том условии, что вы чувствуете себя лучше, чем 95% населения страны
Спрашивает пользователь ip_lawyer_beresnev
А это законно?
Интересуется imaslenica
Такие посты от людей, работающих во власти, считаю неприемлемыми
Делится chester.88
В прокуратуру обращение отправлено
Предупреждает goryainovp
Вскоре героиня скандала пояснила: пост был всего лишь шуткой, даже холодильник на фото — не её. По словам Юлии, фото с деликатесами было найдено на просторах Интернета, однако в Мурманске тоже неплохо кормят, заверила она, и показала подписчикам свои запасы на зиму.
— К сожалению, на предыдущем фото — не мой холодильник. А в моём икры нет, зато есть варенье морошковое и брусничное — тоже дары Севера, вкусные и полезные, — написала Величко.
Впрочем, даже после этих слов поток комментариев со стороны обиженных россиян на её страничке не прекратился.
— Но это ещё не факт. Может, у вас два холодильника. Зачем оправдываться? — интересуются интернет-пользователи.
А не так давно в центре скандала оказалась и советник губернатора Ульяновской области по IT-сфере Светлана Опенышева. Всё началось после того, как она опубликовала в "Инстаграме" фотографию из санатория в Азербайджане. На фото чиновница принимает ванну из нафталановой нефти, применяющейся в лечебных процедурах. Снимок женщина в шутку подписала такими словами: "Много шоколада не бывает".
Фото вызвало немалый резонанс, а губернатор Ульяновской области Сергей Морозов даже поручил организовать служебную проверку в отношении Опенышевой. Речь даже шла об угрозе увольнения.
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