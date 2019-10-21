В коттеджном посёлке под Новосибирском обнаружили ещё один дом из мусора

По словам владельцев здания, компания-застройщик отказывается разбирать кладку.

Жители ещё одного дома в коттеджном посёлке "Берёзки" под Новосибирском узнали, что несущие стены их здания собраны из строительного мусора и в любой момент могут похоронить под обломками всю семью. Своей историей они поделились с Лайфом.

Хозяин коттеджа Фёдор Палесский рассказал, что в доме промерзал второй этаж, где он планировал сделать детскую для своих троих детей. После привлечения независимой экспертизы компания-застройщик взялась утеплять здание, пытаясь запенить монтажной пеной наружную часть здания через фасад. Результата эти действия не принесли, и летом компанию попросили вскрыть небольшую часть фасада, чтобы проверить, нет ли проблем с утеплителем.

При вскрытии выяснилось, что проблема не только с утеплителем, но и с кирпичной кладкой несущей стены.

— Они сразу же прекратили работы по вскрытию. Оставили малюсенький участок, по которому непонятно ничего было. Но мы уже тогда начали беспокоиться, потому что было видно, что внутренняя кладка неоднородная, швы не заполнены, некоторые кирпичи наискосок лежат, — рассказал Палесский.

Фёдор и его супруга сильно забеспокоились, так как вложили в коттедж много сил и средств — приезжали с детьми, чтобы сделать ремонт, долгое время выбирали материалы, советовались с дизайнером.

Узнав, что дом построили некачественно, а застройщик пропал и не выходит на связь, пара обратилась к независимым экспертам. Те приехали и подтвердили худшие опасения, заявив, что кладка сделана "не по ГОСТу".

Фёдор отметил, что планировал переехать с семьёй и пожилой мамой-инвалидом в ближайшее время, однако теперь непонятно, когда он сможет это сделать: застройщик на контакт не идёт, и семья уже планирует советоваться с адвокатом.

В строительной компании "Зелёный дом" Лайфу заявили, что ситуация с домами Фёдора и его соседей Ивановых — единичные случаи.

— Дома строились в соответствии с проектами, которые соответствуют всем нормам и правилам. Однако, как показал опыт, не все исполнители работ придерживались этих норм. Технадзор, ответственный за приёмку работ по этому дому, уволен ещё в 2015 году, подрядчик тоже, — отметили представители организации.

Они добавили, что готовы увеличить срок гарантии на кладку и утеплитель на пять лет. Отметили также, что не понимают, почему их посёлок обсуждают в СМИ и беспокоят этим других жителей "Берёзок".

Напомним, ранее члены семьи Ивановых, живущие в коттеджном посёлке "Берёзки" в Новосибирской области, обратились к застройщику из-за проблем с утеплением. Когда они увидели, что скрывает за собой облицовка их дома, переезжать передумали.