Путин включил Вышинского в состав СПЧ

Президент России Владимир Путин включил в состав СПЧ журналиста Кирилла Вышинского. Соответствующий указ российского лидера опубликован на официальном портале правовой информации.

Помимо Вышинского новыми членами Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества стали Валерий Фадеев, которого назначили главой СПЧ, Татьяна Мерзлякова (уполномоченный по правам человека в Свердловской области), Александр Точенов (президент Центра прикладных исследований и программ).

Ранее российский лидер ещё одним своим указом освободил от должности главы СПЧ Михаила Федотова, который был председателем с 2010 года.