Путин в беседе с Макроном заявил о безальтернативности минских соглашений

Также главы государств обсудили возможность проведения саммита в "нормандском формате".

Президент России Владимир Путин в беседе с главой Франции Эмманюэлем Макроном признал безальтернативность минского комплекса мер как основы для разрешения внутриукраинского кризиса. Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.

При этом мировые лидеры подчеркнули, что Киев должен выполнить все договорённости "нормандской четвёрки", а также развести силы на участках линии соприкосновения у населённых пунктов Золотое и Петровское.

— От Киева требуется безусловная реализация всех договорённостей, достигнутых в "нормандском формате" и в контактной группе. Прежде всего это касается разведения сил и средств на двух согласованных участках линии соприкосновения у населённых пунктов Золотое и Петровское, а также имплементации в украинское законодательство "формулы Штайнмайера", — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Макрон обсудили возможность проведения очередного саммита "нормандской четвёрки". Российский лидер в свою очередь выразил необходимость его тщательной подготовки, что позволило бы "выработать новые шаги в контексте полного выполнения минских соглашений".

Телефонный разговор Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном состоялся по инициативе французской стороны.

Напомним, что на эти же темы ранее прошёл разговор между Владимиром Путиным и Ангелой Меркель.