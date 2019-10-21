Помпео заявил о готовности США применить военную силу против Турции

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты готовы к применению военной силы против Турции, однако не указал, при каком условии. Об этом сообщает CNBC.

— Мы предпочитаем мир войне. Однако в том случае, если потребуется динамика или военная акция, следует знать, что президент Трамп полностью готов предпринять такие действия, — заявил Помпео.

При этом Вашингтон готов задействовать экономические и дипломатические возможности, как это бывало ранее.

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале военной операции "Источник мира" в Сирии. Согласно заявлениям Анкары, проведение боевых действий в регионе стало ответом на действия сирийских курдов, организации которых признаются Турцией как террористические.